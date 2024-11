Hält der Winter jetzt schon Einzug in Bayern oder war‘s das erstmal mit Schneeflocken?

Die ersten Schneeflocken dieser Wintersaison haben Bayern am späten Mittwochnachmittag geküsst. Wirklich viel liegengeblieben ist von der weißen Pracht aber noch nichts. Jetzt ist es erstmal wieder grau in grau. Aber wie geht das Wetter weiter?









An diesem Freitag sei nicht mehr mit Schnee zu rechnen in Bayern, sagt der Meteorologe Dr. Guido Wolz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern. „Richtung Wochenende wars das erstmal mit Schnee“, erklärt er.



Schnee und Regen am Sonntagnachmittag





Bis Sonntagmittag sei vorerst nicht mit weiteren Niederschlägen im Freistaat zu rechnen. Zudem herrschen wieder mildere Temperaturen - bis zu sieben Grad am Freitag, bis zu vier Grad am Samstag. Erst gegen Sonntagmittag dreht sich die Wetterlage in Bayern ein bisschen, und es kann wieder zu Niederschlägen kommen. Diese Niederschläge werden in tieferen Lagen als Regen zu Boden fallen. In den höheren Lagen gerade im Bayerischen Wald könnte es aber sein, dass sich wieder ein paar Schneeflocken vom Himmel herabsenken. In der Nacht ist zudem leichter Frost zu erwarten.





Strömung dreht sich am Dienstag





Montag beruhigt sich die Lage dann wieder, am Dienstag aber „dreht sich die Strömung auf Südwest“, sagt Wolz voraus. Was das bedeutet? Ein Tiefausläufer mit einer Kaltfront könnte hereinkommen, die nachmittags und abends auch für kräftigeren Niederschlag sorgt - für starken Regen oder vielleicht eben Schneeregen oder Schnee.





Der Nebel bleibt uns in den tieferen Regionen erhalten





Viel weiter, so Wolz, mache es noch keinen Sinn, die Modelle zu befragen, weil die Lage dann zu unsicher werde für halbwegs sichere Voraussagen. Dennoch scheint klar: Der Nebel, vor allem der Hochnebel, bleibt Bayern in den nächsten Tagen noch erhalten. Lediglich in höheren Lagen und ganz vereinzelt spitzt mal die Sonne durch. Vor allem am Samstag könnte es sich deshalb lohnen, auf einen Berg zu gehen, um ein bisschen Sonne abzubekommen.





Sonne nur am Berg





Das, verrät Guido Wolz, hat auch er am Wochenende vielleicht vor. Wir wünschen ihm und natürlich auch all unseren Lesern viel Spaß beim Wandern!