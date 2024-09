Häftling in Mittelfranken bei Arztbesuch geflohen

Polizei Blaulicht (Symbolbild) - Der Mann entkam aus einer Arztpraxis in unbekannte Richtung. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Einem 44 Jahre alten Häftling gelingt aus einer Arztpraxis die Flucht. Mit zahlreichen Kräften nimmt die Polizei die Fahndung auf - und hat kurz darauf Erfolg.

Einem Häftling ist bei einem Arztbesuch in Mittelfranken die Flucht gelungen. Nur wenig später nahm die Polizei den 44-Jährigen bei einem Waldstück im Landkreis Ansbach wieder fest, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken mitteilte.

Der Mann entkam den Angaben zufolge gegen 9.30 Uhr bei einem Arztbesuch in Wolframs-Eschenbach (Landkreis Ansbach) in unbekannte Richtung. Ein Suchhund nahm demnach die Fährte des Mannes auf und führte die Polizei bis zu einem Waldstück in der Nähe von Dietenhofen. Dort nahmen Polizisten den Mann fest und brachten ihn wieder ins Gefängnis.

Es gab demnach keine Hinweise, dass von dem Mann eine Gefahr ausgeht. Bislang war der Mann in der Justizvollzugsanstalt Lichtenau inhaftiert. Zum Haftgrund machte der Sprecher keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:240903-930-221625/2