Hackerangriff auf Wertachkliniken - Operationen abgesagt

Ein Angriff auf das IT-System bringt den Ablauf der beiden Kliniken bei Augsburg durcheinander. Cybercrime-Ermittler der Polizei haben Ermittlungen aufgenommen.

Die Wertachkliniken bei Augsburg sind Opfer eines Hackerangriffs geworden. Bei dem Angriff auf die Häuser in Bobingen und Schwabmünchen ist laut ersten Analysen das EDV-Hauptsystem blockiert worden, wie ein Sprecher der Kliniken mitteilte.

Derzeit gebe es in beiden Kliniken einen analogen, eingeschränkten Betrieb. Die für diesen Montag in Bobingen geplanten Operationen seien vorsorglich abgesagt worden. Bemerkt wurde der Angriff demnach in der Nacht auf Sonntag aufgrund weitreichender IT-Störungen. Patienten, Mitarbeiter und Behörden seien umgehend über die IT-Ausfälle informiert worden.

Das Team der Wertachkliniken arbeite mit Hochdruck daran, den reibungslosen Betrieb der IT-Systeme sowie die regulären Abläufe der Kliniken schnellstmöglich wiederherzustellen, hieß es. „Die Sicherheit und das Wohl unserer Patienten haben dabei höchste Priorität“, teilte Klinikvorstand Martin Gösele mit.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord sind Cybercrime-Spezialisten der Polizei seit Sonntag mit den Ermittlungen in dem Fall befasst. Dabei gehe es vor allem darum, die Hintergründe der Tat aufzuklären. Zur Art des Angriffs und einer möglichen Spur zu den Tätern machte ein Sprecher der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben.

