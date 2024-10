Guter August für das bayerische Gastgewerbe

Der Ferienmonat August hat den Wirten und Hoteliers Umsatzzuwächse beschert. Für das laufende Jahr sieht es jedoch nicht ganz so positiv aus.

Kneipen, Hotels und Campingplätze waren die großen Gewinner des Augusts. Der Ferienmonat ließ im bayerischen Gastgewerbe fast überall die Umsätze sowohl nominell als auch preisbereinigt gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigen, in diesen Bereichen aber besonders stark, wie das Landesamt für Statistik mitteilte. Damit konnte die Branche zumindest einen Teil der Rückgänge seit Jahresbeginn wieder aufholen. Auch die Beschäftigung liegt Stand August leicht im Plus.

Insgesamt lagen die preisbereinigten Umsätze im Gastgewerbe im August um 4,2 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum. Im Bereich „Ausschank von Getränken“ - also vor allem Kneipen und Ähnliches - fiel das Plus mit 14,8 Prozent am stärksten aus. In Hotels, Gasthöfen und Pensionen waren es 7,8 Prozent, auf Campingplätzen 6,4 Prozent. Restaurants, Cafés und Eisdielen konnten dagegen nur um 0,4 Prozent zulegen.

Blickt man allerdings auf das laufende Jahr, sieht das Bild trüber aus. Der Beherbergungsbereich liegt in den ersten acht Monaten zwar leicht im Plus, die Gastronomie weist allerdings ein preisbereinigtes Minus von 3,1 Prozent aus. Insgesamt liegt das Gastgewerbe bei minus 1,3 Prozent.

