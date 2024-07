Gute Nachrichten für Fußball-Fans: Schönes Wetter zum EM-Spiel erwartet – Wo schauen Sie?

Das Fußballspiel bei Sonnenschein beim Public-Viewing oder beim Grillen im heimischen Garten genießen: Fußball-Fans können sich am Freitag auf schönes Wetter freuen.









Fußballfans können sich zum EM-Viertelfinale am Freitag auf schönes Wetter beim Public-Viewing freuen. Im Freistaat scheint häufig die Sonne, zeitweise kann es aber an der nördlichen Donau und den Alpen bewölkt sein. Die Temperaturen sollen im Norden des Landes auf 19 Grad Celsius steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Entlang der Donau und dem Inn seien Temperaturen bis zu 26 Grad möglich.



Nördlich der Donau sind stärkere Windböen zu erwarten, so die Meteorologen. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 9 Grad ab. Im Laufe des Samstags wird es bewölkter. Vom Westen ziehen Regenschauer und heftige Gewitter über den Freistaat.

− dpa