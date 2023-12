Gut Hötzing: Historische Kegelbahn wird ein Raub der Flammen – 300.000 Euro Schaden

Zu einem Großeinsatz wurden am Dienstag gegen 4.20 Uhr die Feuerwehren aus dem KBM-Bereich Schorndorf (Landkreis Cham) alarmiert. Grund: Der Biergarten mit historischer Kegelbahn, eine Gastroküche und die Toilettenanlage auf Gut Hötzing standen in Vollbrand.









Um 4.22 Uhr alarmierte die Leitstelle in Regensburg die Feuerwehren Obertraubenbach, Schorndorf, Penting, Untertraubenbach, Altenmarkt und Roding mit dem Stichwort „Brand am Gebäude“ in Gut Hötzing. Den Notruf setzte ein Bürger ab, der den Feuerschein von Schorndorf aus sah.





„Die Kegelbahn war nicht mehr zu retten.“





„Der Feuerschein war aus Schorndorf gut sichtbar. Als die Feuerwehren am Einsatzort eintrafen, stand die historische Kegelbahn in Vollbrand“, sagte Kreisbrandmeister Michael Eng. Wie auch Kreisbrandinspektor Marco Greil wissen ließ, ging es für die Rettungskräfte nur noch darum, eine Riegelstellung zum Biergarten und der neu erbauten Scheune aufzubauen. „Die Kegelbahn war nicht mehr zu retten“, so Greil.



Von den Feuerwehren waren insgesamt sechs Atemschutztrupps eingesetzt. Zur Hilfe kam , wie die beiden Führungskräfte betonten, dass sich in unmittelbarer Nähe des Brandobjektes drei Teiche befanden, die allesamt angezapft werden konnten. Dadurch konnte man auf eine Alarmstufenerhöhung verzichten. Die beengte Zufahrt zum Brandobjekt erfordert einen Bereitstellungsraum auf dem 500 Meter entfernten Parkplatz. Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Einsatzleiter „Feuer aus“ melden.





Nach Schätzungen der Polizei rund 300.000 Euro Schaden





Tobias Muhr, Einsatzleiter Rettungsdienst des BRK, berichtete, dass neben ihm ein Rettungswagen aus Cham zur Einsatzstelle eilte. Vor Ort, so Muhr, waren keine Verletzten zu beklagen, so beschränkte sich die Arbeit der Sanitäter auf die Absicherung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger.



Die Rodinger Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 300.000 Euro. Eine Brandbegehung durch die Kriminalpolizei Regensburg hat ergeben, dass das Feuerwehr vermutlich durch einen technischen Defekt entstanden ist. Personen wurden nicht verletzt.

rtn