Güterzugwaggons entgleisen an Bahnhof: 500.000 Euro Schaden

Zwei Güterzugwaggons sind am Donnerstagabend an einem Umschlagbahnhof in München entgleist und haben einen Schaden von rund einer halben Million Euro angerichtet. Grund dafür sei ein bahninterner Fehler gewesen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Demnach waren zuvor sogenannte Hemmschuhe zwischen Rad und Schiene platziert worden. Diese sind keilförmige Vorrichtungen, mit der ein Fahrzeug abgebremst oder gegen Wegrollen gesichert wird.

Nachdem der Zug zur Abfahrt bereit war und der Lokomotivführer das Okay bekommen hatte, sei dieser mit dem Fahrzeug losgefahren. Die Hemmschuhe lagen den Angaben zufolge zu dem Zeitpunkt jedoch noch auf dem Gleis und wurden mitgeschleift. Als sie sich an einer Weiche verkeilten, entgleisten die Waggons.

Eine Weiche wurde komplett zerstört, wie es weiter hieß. Der Schaden am Oberbau liegt den Angaben zufolge zwischen 300.000 und 400.000 Euro. An den Waggons entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Bahnverkehrs und will herausfinden, wer für die Hemmschuhe verantwortlich war.

