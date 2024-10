Güterverkehr zwischen Wien und Bayern nur eingeschränkt möglich

Wegen massiver Schäden, vor allem an der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Wien und St. Pölten, läuft der Güterverkehr zwischen Deutschland und Österreich auf der Schiene derzeit nur eingeschränkt. Eine kleine Besserung ist aber in Sicht.



Das Hochwasser in Niederösterreich hat auch Folgen für Unternehmen und Wirtschaft in Bayern. Denn im Abschnitt zwischen Wien und der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten ist nach den Überflutungen und Verwüstungen mehrere Monate lang nur die alte Weststrecke durch den Wienerwald – und auch das vorerst nur eingleisig – benutzbar. Das trifft insbesondere auch Gütertransporte auf der Schiene der ÖBB Rail Cargo Group. Seit Samstag früh ist immerhin zusätzlich eine Umwegroute über Tulln an der Donau befahrbar, wie die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) der Mediengruppe Bayern erklärten.





ÖBB-Krisenstab tagt regelmäßig





Seit Mitte September konnten alle Transporte von und nach Deutschland, die über die Weststrecke Richtung Osten laufen und darüber hinaus, entweder gar nicht durchgeführt werden oder mussten „großräumig umgeleitet werden, sofern das möglich ist“. Voraussichtlich ab 10. Oktober soll dann laut ÖBB auch ein zweites Gleis auf der alten Trasse der Weststrecke zur Verfügung stehen. Ein ÖBB-Krisenstab tagt regelmäßig.



Nicht eingeschränkt sind hingegen Transporte, die aus Bayern und Deutschland in die oberösterreichische Landeshauptstadt Linz oder in die umgekehrte Richtung gehen, gleiches gilt für die Strecke von und über Salzburg, wird betont. Probleme für die Landwirtschaft bei der Anlieferung von Zuckerrüben aus Oberösterreich in zwei Zuckerfabriken in Niederösterreich dürften jetzt auch behoben sein.





Massive Schäden an Tunnel





Grund für die Einschränkungen ist, dass die neue, teilweise untertunnelte Hochgeschwindigkeitsstrecke von Wien nach St. Pölten nicht nur im Bereich des Bahnhofes Tullnerfeld überflutet wurde, sondern vor allem auch der 2,5 Kilometer lange Tunnel Atzenbrugg massive Schäden aufweist. Dort müssen nach einer ersten Begutachtung die komplette elektrische Einrichtung, das für Passagiere wichtige Notfallsystem und die Entlüftungsanlage erneuert werden. Die alte Trasse hat allerdings nicht nur längere Fahrzeiten zur Folge, Personenzüge und Güterverkehr müssen sich den vorerst nur eingleisig geführten Streckenabschnitt außerdem teilen. Eine deutlich reduzierte Anzahl an Personenzügen fährt tagsüber bis in den Abend hinein. Der Güterverkehr ist auf der alten Trasse nur in der Nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr früh möglich.



ÖBB-Chef Andreas Matthä hat vor kurzem im ORF-Radio eingeräumt, dass die Sanierung der neuen Strecke Monate dauern werde und inzwischen bekräftigt, dass dies über den Jahreswechsel 2024/25 hinausreiche. Darüber hinaus haben die verheerenden Hochwasserschäden längerfristig auch großflächige Folgen für den Personenverkehr. Denn die ÖBB sind sogar gezwungen, den Fahrplan für ganz Österreich umzustellen, wie der ÖBB-Chef ebenfalls angekündigt hat.





Kapazitätssteigerung auf 75 Prozent geplant





Insgesamt hat die unfreiwillige Beschränkung des Güterverkehrs praktisch ein Viertel der von der ÖBB Rail Cargo nach Deutschland geführten Güterzüge betroffen. Die jetzige zusätzliche Ausweichstrecke soll nun zu einer deutlichen Entschärfung der Situation führen. „Diese Lösung bringt für den Güterverkehr bis zu 75 Prozent der üblichen Kapazitäten statt der bisherigen 25 Prozent“, erklärten die ÖBB. Die Weststrecke, die auch weiter nach Passau und München führt, ist für den Güterverkehr in Österreich jedenfalls eine ganz wichtige Achse.



Die ÖBB verweisen außerdem auf die Gesamtsituation in den vom Hochwasser betroffenen Ländern. Der Güterverkehr ist wegen der Hochwasserfolgen nicht nur in Österreich, sondern auch in Polen, Tschechien, Rumänien sowie Ungarn massiv eingeschränkt – mittlerweile auch in Teilen Italiens. Durch Überschwemmungen und Muren seien ganze Bahn-Korridore nicht mehr befahrbar. Die Liste der noch gesperrten Abschnitte sei national sowie international weiterhin lang. Was den Gütertransport betrifft, stünden Hunderte Züge still.