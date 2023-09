Güterschiff mit Raps fährt sich auf Donau fest

Ein Güterschiff hat sich auf der Donau in Niederbayern festgefahren. Wegen eines Fahrfehlers soll das Schiff von der Fahrrinne abgekommen sein, so die Polizei am Montag. Verletzt wurde dabei niemand. Das Schiff war mit fast 350 Tonnen Raps beladen und konnte sich am Sonntag anfangs nicht aus eigener Kraft befreien. Durch den steigenden Pegel verließ das Schiff schließlich aber von alleine die Stelle bei Winzer (Landkreis Deggendorf). In Deggendorf soll das Schiff nun begutachtet werden. Die übrige Schifffahrt wurde durch den Unfall nicht behindert. Die Schadenssumme war zunächst nicht bekannt.

