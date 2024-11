Günter Grünwald sagt Servus: Kabarettist im Video-Interview

Noch ist er 67 – noch steht er auf der Bühne. Ab Januar wird Günter Grünwald nicht mehr auftreten. Oder etwa doch? Der Ingolstädter will sich vom Showgeschäft weitgehend zurückziehen – nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Der letzte Auftritt mit seinem aktuellen Programm „Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein“ wird am 17. Dezember im Festsaal in Ingolstadt sein.



Wie es Grünwald dabei geht und warum er vielleicht doch nicht ganz von der Bildfläche verschwinden wird, weiß DK-Chefredakteur Gerd Schneider – der hat Grünwald nämlich getroffen: