Gruppe von Jugendlichen greift Männer an und verletzt sie

Unbekannte Jugendliche sollen drei Männer in Fürth angegriffen und verletzt haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Männer im Alter von 21, 23 und 62 Jahren am Freitagabend ein Restaurant verlassen, als sie von einer etwa fünfzehnköpfigen Gruppe geschlagen und zu Boden getreten wurden. Die beiden jüngeren Männer wurden leicht verletzt, der Ältere kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei bestand zwischen den Beteiligten keine Vorbeziehung. Es werde daher von zufälligen Opfern ausgegangen, bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauerten an.

© dpa-infocom, dpa:240415-99-684805/3