Gruppe tritt auf Duo ein - Ermittlungen wegen Tötungsversuch

Zwei Gruppen geraten am Münchner Hauptbahnhof in Streit. Für zwei Männer endet die Auseinandersetzung im Krankenhaus, für zwei andere in Untersuchungshaft.

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen am Münchner Hauptbahnhof sind zwei Männer unter anderem durch Tritte gegen den Kopf verletzt worden. Zwei Männer sitzen nach dem Vorfall wegen des Verdachts auf einen Tötungsversuch in Untersuchungshaft, teilte die Polizei mit.

Laut einer Polizeisprecherin hatten mehrere Täter die beiden jungen Männer mit Fußtritten gegen Kopf und Oberkörper verletzt. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten an Silvester in ein Krankenhaus. Mittlerweile seien sie aus der Klinik entlassen, sagte die Polizeisprecherin.

Die beiden 20 Jahre alten Verdächtigen seien am Donnerstag festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft ging laut Polizei wegen der heftigen Gewalteinwirkung von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Zu Hintergründen der Tat sowie zu weiteren Beteiligten ermittelt demnach die Kriminalpolizei.

