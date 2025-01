Gruppe tritt auf Duo ein - Dritter Verdächtiger festgenommen

Festnahme - An Silvester geraten zwei Gruppen in Streit. (Symbolbild) - Foto: Soeren Stache/dpa

Zwei Gruppen geraten am Münchner Hauptbahnhof an Silvester in Streit. Für zwei Männer endet die Auseinandersetzung im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach einem Streit zwischen zwei Gruppen mit zwei Verletzten am Münchner Hauptbahnhof an Silvester ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Gegen den 17-Jährigen wurde laut Polizei Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft geht den Angaben zufolge wegen der heftigen Gewalteinwirkung von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Zwei Männer im Alter von 20 Jahren waren bereits festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht worden.

In der Silvesternacht gerieten laut Polizei zwei Gruppen aus zunächst unbekannter Ursache in Streit. Vor allem durch Fußtritte gegen Kopf und Oberkörper wurden ein 22-Jähriger und ein 19-Jähriger verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus, mittlerweile wurden sie wieder entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

