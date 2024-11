Gruppe raubt Fanschal und schlägt Mann

Ein Mann ist nach einem Fußballspiel in Fürth unterwegs. Eine Gruppe mehrerer dunkel gekleideter Menschen hat es auf seinen Fanschal abgesehen - die Situation eskaliert.

Die Polizei hat mehrere Männer festgenommen, die einem Mann in Mittelfranken seinen Fanschal geraubt und ihn geschlagen haben sollen. Der 27-Jährige habe sich dabei leicht im Gesicht verletzt, teilte die Polizei mit. Nach einem Fußballspiel traf der Mann am Samstag in Fürth demnach auf eine Gruppe von gut 15 dunkel gekleideten Menschen. Mutmaßlich ein Mann habe den Fanschal des Karlsruher FC vom Hals des Opfers genommen. Als der 27-Jährige ihn zurückforderte, hätten mehrere Mitglieder der Gruppe mit Fäusten auf ihn eingeschlagen.

Die Polizei nahm eigenen Angaben zufolge fünf Verdächtige fest und fand bei einem Mann den entwendeten Schal. Gegen die Männer im Alter von 16 bis 33 Jahren wird wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung und gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

