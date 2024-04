Gruppe mit Jugendlichen verunglückt mit Wohnanhänger

Eine Gruppe von Jugendlichen ist in einem Wald bei Reichertshofen in Oberbayern mit einem Wohnanhänger verunglückt und einer der Teenager ist dabei gestorben. Ein 15 Jahre alter Junge aus Ilmmünster zog den Wohnanhänger mit einem Klein-Lkw - einem Unimog, als das Gespann aus zunächst unbekannter Ursache einen Unfall hatte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mitfahrer starb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen des Rettungsdienstes. Mehrere Jugendliche erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Unfallursache und -hergang am Freitagabend im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm ein. Weitere Angaben machten die Ermittler zunächst nicht.

