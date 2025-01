Gruppe mit Clownsnasen stört Lindner-Auftritt in Regensburg

Ein Gruppe von Menschen mit Clownsnasen hat einen Wahlkampfauftritt von FDP-Chef Christian Lindner in Regensburg gestört. Mehrere hielten Plakate mit der Aufschrift „CL König der Clowns“ hoch, später wurde auch ein Banner mit der Aufschrift „Kuchen für den König der Clowns“ ausgebreitet.









Lindner reagierte entspannt auf den Störversuch: „Bitte das schön hoch halten“, forderte er die Beteiligten auf. „Und jetzt haltet das so lange hoch, wie ich rede.“ Unter dem Applaus von Zuhörern ergänzte er: „Wenn ihr das schafft, dann nehme ich euer Anliegen ernst.“



Torten-Attacke in Greifswald





Die Hintergründe der Aktion blieben zunächst unklar. Laut einer Polizeisprecherin meldeten die Beamten vor Ort zunächst keine strafrechtlich relevanten Vorfälle bei Lindners Auftritt. Vergangene Woche hatte eine Kommunalpolitikerin der Linken dem ehemaligen Finanzminister bei einer Wahlkampfveranstaltung in Greifswald eine Torte aus Rasierschaum ins Gesicht geworfen.

