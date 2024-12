Grundstücksbesitzer bringt Parkkralle an fremdem Auto an

Ein Mann ärgert sich über ein geparktes Auto auf seinem Grundstück und bringt laut Polizei eine Parkkralle an dem fremden Fahrzeug an. Doch statt einer Lektion gibt es am Ende einen hohen Sachschaden.

Weil ein Auto auf seinem Grundstück in Donauwörth (Landkreis Donau-Ries) abgestellt worden ist, soll ein 53-Jähriger eine Parkkralle an dem Fahrzeug angebracht haben. Laut Polizeiangaben hinterließ er einen Zettel an der Windschutzscheibe, den die 60 Jahre alte Autofahrerin in der Dunkelheit allerdings übersah: Als sie losfahren wollte, wurde ihr Auto stark beschädigt.

Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 5.000 Euro. Warum der Mann so vorging und ob er und die Autofahrerin sich bereits kannten, war einem Polizeisprecher zufolge unklar. Der 53-Jährige wurde wegen Nötigung angezeigt.

© dpa-infocom, dpa:241201-930-304790/1