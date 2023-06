Grünes Leuchten auch in Bayern zu sehen: Meteorit verglüht am Nachthimmel

Auf einem 20-sekündigen Video, dass in Pilsen aufgenommen und von der Behörde (ČHMÚ) auf Twitter gepostet wurde, ist ein helles, grünliches Aufblitzen zu sehen. −Screenshot: Twitter/ČHMÚ

Ein extrem heller Meteor, ein sogenannter Bolide, soll am späten Montagabend am Nachthimmel zu sehen gewesen sein – auch in Bayern. Das berichten mehrere Medien, Nutzer in den Sozialen Medien und bestätigt eine tschechische Behörde.













Das Himmelsphänomen war laut dem Tschechischen Hydrometeorologischen Institut (Český hydrometeorologický ústav, ČHMÚ) gegen 22.45 Uhr über dem Westhorizont zu beobachten. Auf einem 20-sekündigen Video, dass in Pilsen aufgenommen und von der Behörde auf Twitter gepostet wurde, ist ein helles, grünliches Aufblitzen zu sehen. Laut ČHMÚ war der Meteor - Bolide genannt - zum Zeitpunkt der Explosion vermutlich sogar heller als der Vollmond. Außerdem bestünde eine echte Chance, dass Fragmente des Boliden zu Boden fielen.





Ve 22:45 bylo možné nad západním obzorem spatřit extrémně jasný meteor (bolid)!! V době exploze byl patrně jasnější, než Měsíc v úplňku a je reálná šance, že na zem dopadly i malé úlomky. Video od Dana Neumanna z Plzně. pic.twitter.com/MF0fuGP1mZ — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) June 26, 2023





In den Sozialen Medien berichten zahlreiche Nutzer von dem Himmelsschauspiel. Als taghell und grünlich beschreibt ein Nutzer aus Nürnberg die Erscheinung auf Twitter. „Es sah so spannend aus, hätte ich sehr gerne gefilmt“, heißt es in einem anderen Tweet. Andere Tweets kommen unter anderem aus Teilen Bayerns, Hessen, Tschechien und Slowenien. Wie viele Himmelskörper genau über Süddeutschland gezogen sind, war zunächst nicht bekannt.



Als „absolut beeindruckend“, „einfach schön“ und „total abgefahren“ freuen sich Nutzer auf Facebook über das Ereignis, teilen Videos aus hauseigenen Überwachungskameras. Nordlichter hat ein Facebook-Nutzer zunächst vermutet - es habe grün hell und absolut klasse ausgesehen. „Übelst hell, ein Schweif wie eine große Silvester Rakete und zum Schluss die Zerteilung. Das ich sowas erleben durfte. Sieht man auf alle Fälle nicht jeden Tag. Verrücktes Universum.“

− vr