Grünen-Vorsitzende Lang: Haben zwei stabile Ergebnisse

Landtagswahl Bayern: Bündnis 90/Die Grünen - Ricarda Lang (M), die Bundesvorsitzende der Grünen, jubelt mit Anhängern bei der Wahlparty. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Trotz der Verluste der Grünen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen spricht die Bundesvorsitzende Ricarda Lang von stabilen Ergebnissen. «Es sind stabile Ergebnisse, auch wenn es nicht das ist, was wir uns vielleicht gewünscht hätten», sagte Lang am Sonntag im ZDF nach den ersten Prognosen. Das sei eine gute Basis für die Zukunft, in Bayern hätten die Grünen außerdem noch die Chance, auf den zweiten Platz hinter der CSU zu kommen. Mit Sorgen beobachte man, dass alle drei Ampel-Parteien, also SPD, Grüne und FDP, nicht dazugewinnen konnten.

Die Grünen stünden bereit, auch in Bayern Regierungsverantwortung zu übernehmen, betonte Lang. «Und es wäre auch anständig von Markus Söder, mit allen demokratischen Parteien hier zu sprechen.»

© dpa-infocom, dpa:231008-99-489373/2