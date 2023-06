Grüne: Regierung handelt beim Schutz vor Fluten fahrlässig

Ludwig Hartmann - Grüne - Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen Landtag, spricht bei einer Pressekonferenz. - Foto: Daniel Löb/dpa/Archivild

Beim Schutz der Bevölkerung vor Sturzfluten handelt die Staatsregierung nach Ansicht der Landtagsgrünen fahrlässig. «Sie hält seit Jahren ihr Wissen unter Verschluss, ob Menschen in einer direkten Gefahrenzone für Sturzfluten wohnen. Das ist Geheimniskrämerei auf Kosten der Existenzgrundlage und letztlich auch des Lebens der Menschen in Bayern», sagte Fraktionschef Ludwig Hartmann am Donnerstag in München.

Wer das Risiko vor Sturzfluten kenne, könne Vorsorge treffen. «Wem dieses Wissen vorenthalten wird, der wird im schlimmsten Fall völlig unvorbereitet von den Wassermassen überrascht - alle absehbar schlimmen Folgen inklusive.»

Um die Menschen im Freistaat besser auf Extremwetterereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 vorzubereiten, fordern die Grünen die Veröffentlichung sogenannter Starkregengefahrenkarten. Diese stellen dar, welche Gebiete bei Starkregen wahrscheinlich überschwemmt sein werden und insbesondere, wo mit Sturzfluten und starker Strömung zu rechnen ist.

Von der Staatsregierung heiße es auf Nachfrage nur, dass sich die Hinweiskarte «Oberflächenabfluss und Sturzfluten» seit zwei Jahren in der juristischen Prüfung befinde, so Hartmann. «Ein Datum für die Veröffentlichung nennt sie nicht; vorsorgende Kommunikation und Risikominimierung durch die Söder-Regierung - Fehlanzeige. Der Schutz der Bevölkerung steht hinten an.»

Die Grünen betonten, dass auch die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) derartige Karten bereits im Juni 2022 gefordert habe. Vier Bundesländer in Deutschland hätten diese bereits: Hamburg, Bremen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Acht weitere Bundesländer hätten angekündigt, bis Ende 2023 nachziehen zu wollen.

«Starkregenereignisse können überall im Land auftreten, jede Kommune kann betroffen sein. Viele Kommunen haben weder die fachlichen noch die finanziellen Möglichkeiten, sich vor Starkregen und Sturzfluten zu schützen», betonte Christian Hierneis, Fraktionssprecher für Umweltschutz und Naturschutz. Der Freistaat müsse ihnen daher mit Rat und Tat, aber auch mit finanziellen Mitteln zur Seite stehen. Dazu gehörten die fachlichen Grundlagen wie die Hinweiskarten, mehr beratendes Personal und umfangreiche Fördermöglichkeiten.

