Großherzige Großmutter: Wie die schwerkranke Melanie (67) für ihre Enkelinnen kämpft

Weil sie von ihren Eltern im Stich gelassen wurden, kümmert Melanie Vasilenco sich um ihre Enkelinnen. Jetzt ist die alleinerziehende Großmutter selbst schwer krank und fragt sich, wer für die Mädchen da ist, wenn sie es nicht mehr kann.











Andra* war acht Monate alt, als sie ihre Mutter das letzte Mal sah. Sie spielte nur mit einer Unterhose bekleidet an der staubigen Straße vor dem Haus ihrer Oma, als ihre Mutter zu jemandem ins Auto stieg und davonfuhr. So hat man es der Neunjährigen erzählt. Andra und ihre zwei Jahre ältere Schwester Rima* sind froh, dass sie keine oder nur noch sehr blasse Erinnerungen an die Mutter haben, die sie vor über acht Jahren im Stich ließ.



Weil ihr Vater oft im Ausland arbeiten muss, um über die Runden zu kommen, wachsen die Schwestern bei ihrer Oma Melanie auf. Doch sie ist schwer krebskrank. Concordia unterstützt die Großmutter und ihre Enkelinnen unter anderem mit Geld für Brennholz und bemüht sich, eine lebensrettende Operation für die Großmutter zu ermöglichen.





„Sie hat uns sitzen lassen. Ich vermisse sie nicht.“

„Sie ist einfach in dieses Auto gestiegen und hat ihre beiden kleinen Kinder vor meinem Haus im Staub sitzen lassen.“ Wenn Oma Melanie über jenen verhängnisvollen Abend im August vor acht Jahren spricht, an dem ihre Schwiegertochter ihre Kinder und ihren Mann sitzenließ, überschlägt sich ihre Stimme vor Wut, und Tränen treten in ihre Augen. Seit jenem Abend kümmert sie sich um ihre Enkelinnen, versucht, sie so gut wie möglich über den Verlust der Mutter hinwegzutrösten.



Einmal will jemand Andras und Rimas Mutter in einer anrüchigen Bar gesehen haben, in der verzweifelte Frauen sich und ihre Körper anbieten. Jemand anderes will gehört haben, dass sie mindestens ein weiteres Kind mit einem anderen Mann hat. Andras und Rimas Großmutter will all das gar nicht so genau wissen, sie will nur, dass ihre Schwiegertochter sich nicht noch mal bei den von ihr im Stich gelassenen Kindern meldet, so wie damals, vor sieben Jahren. An Rimas vierten Geburtstag rief die davongelaufene und offenbar von einem schlechten Gewissen gequälte Mutter an, um ihrer älteren Tochter zu gratulieren. „Sie war total betrunken und Rima war danach richtig verstört“, berichtet die fürsorgliche Großmutter und drückt ihre Enkelinnen fest an sich.



Mit ihnen wohnt sie in einem runtergekommenen Häuschen im Dorf Tudora in unmittelbarer Nähe der ukrainischen Grenze. „Sie hat uns sitzen lassen. Ich vermisse meine Mutter nicht. Oma kümmert sich jetzt um uns“, sagt die heute elf Jahre alte Rima, und ihre Schwester Andra nickt zustimmend. Das einzige Foto, das die Mädchen von ihrer Mutter hatten, haben sie verloren – und es stört sie nicht.





Großmutter kann sich die teure Medizin nicht leisten

Jahrelang fütterte, wusch, tröstete und spielte Oma Melanie mit ihren Enkelinnen. Mit dem von ihrem alten Pferd gezogenen Wagen fuhr sie zum Kindergarten und zur Schule, machte mit ihnen Hausarbeiten und pflegte mit ihren Enkelinnen ihren Mann der drei Jahre bettlägerig war, bevor er vor zwei Monaten an Krebs starb.



Doch jetzt kommt die von der harten Arbeit an der frischen Luft gezeichnete 67-Jährige an ihre Grenzen – denn sie ist selbst an Krebs erkrankt. „Die Ärzte haben gesagt, dass der Tumor schon groß ist und schnell entfernt werden muss. Aber bevor ich operiert werden kann, muss ich teure Medikamente nehmen – und die kann mir mit meiner Rente von 2000 Lei (umgerechnet rund 105 Euro) einfach nicht leisten“, sagt die Großmutter, die erst über ihre Krankheit spricht, als ihre Enkelinnen in den Garten gegangen sind, um ihr Kaninchen zu füttern. Sie weiß, dass sie bald sterben könnte. Doch sie will leben. Nicht für sich, sondern für ihre Enkelinnen. „Sie sind doch noch Kinder! Was soll bloß aus ihnen werden, wenn ich mal nicht mehr bin?“, murmelt die Großmutter und beißt sich auf die Unterlippe.



Concordia will sich jetzt darum bemühen, der kranken und überforderten Großmutter schnell Medikamente und eine lebensrettende Operation zu organisieren. Außerdem unterstützt Concordia die alleinerziehende Oma unter anderem mit Geld für den Kauf von Brennholz, sowie mit Lebensmittelhilfspaketen, Hygiene-Produkten und Kleidung.





Weihnachten fällt bescheiden aus

Ihre Enkelinnen besuchen zudem fünf Mal in der Woche ein Concordia-Sozialzentrum, in dem sie unter anderem ein sättigendes Mittagessen erhalten, bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben unterstützt werden, spielen, Freunde treffen und mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern über ihre Sorgen sprechen können. „Ich gehe total gerne ins Concordia-Zentrum, weil es dort auch im Winter immer warm ist und ich meine Freunde treffen kann“, sagt Rima. „Und ich liebe die Feste, die wir dort feiern“, sagt ihre kleine Schwester Andra.



Weihnachten werden Andra und Rima mit ihrer kranken Oma feiern. Auch wenn sie vor ihnen nicht über Krankheit spricht, wissen die Schwestern, dass ihre Oma jeden Leu für Medikamente braucht, um hoffentlich wieder ganz gesund zu werden. Ihre Wünsche fallen entsprechend bescheiden aus. Andra wünscht sich einen Weihnachtsbaum. Rima wünscht sich ein paar warme Schuhe.





* Die Namen der Kinder wurden aus Kinderschutzgründen von der Redaktion geändert.