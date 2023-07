Großes Fischsterben: Inn-Zufluss in Österreich mit 150.000 Litern Gülle verseucht

Tote Fische treiben bäuchlings auf einer braunen Brühe, die mit dem ansonsten glasklaren Wasser der Antiesen keine Ähnlichkeit mehr hat. In dem kleinen oberösterreichischen Fluss hat sich am Wochenende eine ökologische Katastrophe ereignet, gut 150.000 Liter Gülle sind zunächst in einen Bach und von hier in die Antiesen gelangt. Der oberösterreichische Landesrat für Umwelt und Klima, Stefan Kaineder, ist entsetzt und spricht von einem „entsetzlichen Ausmaß“.