Messerangreifer (34) in Lauf nach Schusswaffeneinsatz der Polizei tödlich verletzt

Nach einem Angriff auf Bundespolizisten ist es am Sonntagabend in Lauf an der Pegnitz zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen. − Foto: vifogra

Ein 34-jähriger Mann greift um 16.45 Uhr am Bahnhof in Lauf an der Pegnitz (Landkreis Nürnberger Land) Bundespolizisten mit einem Messer an. Die Einsatzkräfte stoppen ihn mit der Schusswaffe – der Mann wird dabei tödlich verletzt.









Ein Mann, der am Sonntag in Lauf an der Pegnitz nahe Nürnberg drei Bundespolizisten mit einem Messer angegriffen haben soll, ist nach einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gestorben. Der 34-Jährige sei am Einsatzort am Bahnhof seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken am Abend. Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen hätten sein Leben nicht mehr retten können.





Erst auf Auto, dann auf Beamte losgegangen





Der Angreifer war den Angaben des Sprechers zufolge zunächst auf ein Auto der Bundespolizei auf Streifenfahrt losgegangen. Als die Beamten ausstiegen, ging er demnach auch auf die Beamten selbst los. „Dabei war auch ein Messer im Spiel“, sagte der Sprecher.



Die Beamten blieben demnach unverletzt. Zu den Fragen, wie viele Schüsse abgegeben wurden, wer schoss und wo die Schüsse den Mann trafen, machte der Sprecher keine Angaben. Auch zur Identität des Toten und zu den Hintergründen seines Angriffs äußerte er sich zunächst nicht. In einer am späten Sonntagabend veröffentlichten Pressemitteilung gab die Polizei bekannt, dass der Verstorbene iranischer Staatsangehöriger gewesen sei.





Trotz sofortiger Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Polizeibeamten vor Ort und den Rettungsdienst verstarb der Angreifer. #LAU3006 https://t.co/HtpAlVZaA1 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) June 30, 2024







Polizei auf X: „Größerer Einsatz“





Zuvor hatte die Polizei auf X mitgeteilt, dass es nach einem vorangegangenen Angriff auf Bundespolizisten zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen sei. In einem weiteren Beitrag auf X hieß es von der Polizei Mittelfranken, dass ein größerer Einsatz laufe.





Aktuell größerer #Polizei #Einsatz am Bahnhof #Lauf (links der Pegnitz). Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich. Es besteht KEINE Gefahr für die Bevölkerung. Wir berichten hier weiter.#LAU3006 pic.twitter.com/yntEG4OMsh — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) June 30, 2024





„Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“ Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft zur Klärung der Hintergründe des Geschehens aufgenommen. In diesem Zusammenhang ist der betroffene Bahnhof zur Stunde bis zum Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen weiträumig abgesperrt, so die Polizei.





− dpa, jmü