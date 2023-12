Großer Heimspiel-Abschluss für FC Augsburg gegen Dortmund

Borussia Dortmund gastiert beim FC Augsburg. Im letzten Heimspiel des Jahres will sich die Mannschaft von Trainer Jess Thorup erfolgreich von ihren Fans verabschieden.

Der FC Augsburg empfängt am Samstag (15.30 Uhr) im Heimspiel-Kracher Borussia Dortmund. Für die Mannschaft von Trainer Jess Thorup ist es die letzte Partie des Jahres vor den eigenen Fans. Die Augsburger wollen schnell die erste Niederlage unter ihrem dänischen Trainer in der Fußball-Bundesliga vor einer Woche gegen Werder Bremen (0:2) vergessen machen.

Die Dortmunder wiederum stecken in der Meisterschaft Krise. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic darf sich einen weiteren Rückschlag nicht erlauben. Beim BVB sind Karim Adeyemi, Marcel Sabitzer und Salih Özcan angeschlagen. Thorup bangt um die Einsätze von Iago und Dion Beljo. Der FC Augsburg bestreitet seinen Jahresabschluss am Mittwoch beim VfB Stuttgart. Die Stuttgarter gastieren zuvor als Tabellendritter am Sonntag (19.30 Uhr) im Topspiel beim Tabellenzweiten FC Bayern München.

