Großeinsatz wegen Bedrohungslage

In einem Einfamilienhaus kommt es zu einer Bedrohungslage – Einsatzkräfte rücken aus. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das Gebiet weitläufig zu umfahren.

Aufgrund einer Bedrohungslage in einem Einfamilienhaus in Oberfranken sind Einsatzkräfte zu einem Großeinsatz ausgerückt. Was genau in dem Haus in Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) passiert sei, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Um die Straßen für die Einsatzkräfte freizuhalten, wurden Verkehrsteilnehmer gebeten, das Gebiet weitläufig zu umfahren. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, sagte der Polizeisprecher.

