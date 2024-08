Großeinsatz in Regenstauf: Mann bringt Frau (42) um – und wird später selbst tot aufgefunden

Schrecklicher Vorfall in Regenstauf: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, tötete wohl ein 46-Jähriger am Samstagabend seine Frau (42).









Laut Pressemitteilung der Polizei wurde der Leichnam der Frau in der Wohnung des Mannes gefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg geht von einer Gewalttat aus. Der 46-Jährige befand sich jedoch unmittelbar danach nicht mehr am Tatort. Daher lief eine große Suchaktion nach dem Mann an.





Mutmaßlicher Täter tot in seinem Keller gefunden





Streifen durchkämmten das Wohngebiet in Regenstauf. Ein Helikopter stand in der Luft. Der 46-Jährige wurde schließlich tot in seinem Keller gefunden, so die Polizei.



Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte die Spuren am Tatort und das zuständige Fachkommissariat übernahm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg die weiteren Ermittlungen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt, so die Polizei.





Zweite Tat binnen weniger Tage





Erst am vergangenen Donnerstag erschütterte eine Beziehungstat die Region. Ein Mann schubste seine Freundin aus einem Fenster in Lappersdorf. Auch in diesem Fall leitete die Polizei eine große Suchaktion ein.

