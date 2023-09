Großeinsatz: Brand in Flüchtlingsunterkunft in Roding – Mehrere Verletzte

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungskräften sind zu einem Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Roding ausgerückt. − Symbolbild: Patrick Seeger/dpa

In Roding im Landkreis Cham ist ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst ist im Einsatz. Es soll fünf teils schwer Verletzte geben.









Nach Informationen der Mediengruppe Bayern soll ein Wohncontainer in Flammen stehen. Bei dem Vorfall wurden womöglich fünf Personen teils schwerst verletzt. Die Rettungskräfte vor Ort bemühen sich offenbar derzeit intensiv um den möglichen Abtransport von zwei der Verletzten per Rettungshubschrauber. Was die Ursache für den Brand war, ist bislang völlig unklar.



Weitere Infos folgen in Kürze.

− ba/fm