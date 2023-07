Große Suche am Irrsee: Segler (82) kentert im Salzkammergut und stirbt

−Symbolbild: dpa

Ein Segler im Alter von 82 Jahren ist am Samstag am Irrsee im österreichischen Salzkammergut ums Leben gekommen. Er war mit seinem Boot gekentert.









Wie die Polizei in Österreich mitteilt, war der 82-Jährige am frühen Samstagnachmittag zu einer Segelfahrt auf dem Irrsee aufgebrochen. Da der Segler längere Zeit nicht zurückkam und zudem ien leichter Sturm aufzog, suchten seine Angehörigen vom Ufer aus nach dem Boot – konnten es aber nicht finden. Gegen 17.40 Uhr meldete ihn seine Frau bei der Polizei als vermisst.





Drohne, Hubschrauber und 19 Taucher im Einsatz





Ein Feuerwehrboot machte dann rund 50 Meter vom Ufer entfernt das gekenterte, mit dem Bug nach oben treibende Segelboot aus. Es steckte mit dem Masten im Grund fest. Wie die Polizei weiter mitteilt, konnte eine Zeugin von der anderen Uferseite aus das Kentern beobachten. Sie habe eine Person im Wasser neben Boot schwimmen gesehen und ging davon aus, dass sie in Richtung Ufer schwamm.



Die Feuerwehr suchte den mit Schilf bedeckten Uferbereich unter anderem mit einer Drohne und mit Hilfe eines Polizeihubschraubers ab, fand aber den 82-Jährigen nicht. Auch 19 Taucher der Wasserrettung waren bei der Suche im Einsatz. Letztlich fanden sie ihn gegen 21.30 Uhr in rund sechs bis sieben Metern Tiefe unweit des gekenterten Segelbootes am Seegrund gefunden werden. Er konnte nur mehr tot geborgen werden.

− dao