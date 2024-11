Aufregung in Lohberg: Junger Mann bedrohte Familienmitglied und flüchtet – Axt bei Suche gefunden

Große Aufregung in Lohberg (Landkreis Cham): In Eggersberg ist es zu einem Streit gekommen. Dabei hat ein 23-Jähriger eine Familienangehörige bedroht. Jetzt befindet sich der Mann auf der Flucht.









Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz in einer Pressemeldung mitteilt, läuft im Moment bei Eggersberg in der Gemeinde Lohberg ein größerer Polizeieinsatz. „Die Einsatzkräfte suchen im Nahbereich nach einer männlichen Person“, heißt es weiter.



Am Donnerstagvormittag, 14. November, sei es in Eggersberg zu einer Streitigkeit im familiären Umfeld gekommen. Daraufhin habe der 23-jährige Mann eine Familienangehörige bedroht und sei dann in ein nahe gelegenes Waldgebiet geflohen.





Diensthunde und Drohnen im Einsatz



Wie es weiter heißt, sei die Polizei derzeit mit vielen Einsatzkräften vor Ort auf der Suche nach dem 23-Jährigen. „Hierbei sind auch Diensthunde sowie Drohnen im Einsatz. Bei der Absuche konnte bereits eine Axt aufgefunden werden, welche der Mann zuvor mit sich geführt hat“, so die Polizei weiter.



Die Person wird wie folgt beschrieben:



•Männlich

•Circa 175 cm groß

•Dunkelblonde kurze Haare

•Grünes Sweatshirt

•Lange Hose



Die Person befindet sich laut Polizei aufgrund des vorausgegangenen Streits vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Bevölkerung wird daher gebeten, den Mann bei Antreffen nicht anzusprechen, sondern die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen und den Standort der Person mitzuteilen.

