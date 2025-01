Große Anteilnahme und Versammlungen nach Gewalttat

Nach tödlichem Angriff in einem Park in Aschaffenburg - Mehrere Polizisten stehen vor der Ansammlung an Kerzen, Blumen und Kuscheltieren im Park. - Foto: Jacob Schröter/dpa

In Gedenken an die beiden Getöteten stehen zahlreiche Kerzen und Blumen in dem Park in Aschaffenburg. Am Wochenende sind mehrere Veranstaltungen geplant.

Tage nach dem Messerangriff gedenken die Menschen den zwei Toten unter anderem mit Kerzen und Kuscheltieren in dem Park in Aschaffenburg. Die Anteilnahme sei immer noch groß, sagte ein Polizeisprecher. An verschiedenen Stellen in und um den Park legten die Menschen demnach Blumen nieder, zündeten Kerzen an und trauerten gemeinsam. Die Polizei sei den ganzen Tag vor Ort und betreue auch die Versammlungen.

Für den Nachmittag hatte ein Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Akteure namens „Aschaffenburg ist bunt“ ein Gedenken am Theaterplatz der Stadt geplant. Beginnen sollte die Veranstaltung um 14.00 Uhr. Parallel dazu erwarteten die Beamten eine Versammlung mit rund 80 Teilnehmern unweit zum Park.

Davor gebe es eine kleine Versammlung mit fünf angemeldeten Teilnehmern am Rande des Schöntal-Parks um 13.30 Uhr, wie ein Polizeisprecher sagte. Die zentrale Trauerfeier sollte am Sonntag stattfinden. Neben Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wollte auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) daran teilnehmen.

Im Park Schöntal soll ein 28 Jahre alter Afghane am Mittwochmittag einen zweijährigen Jungen und einen einschreitenden Mann getötet haben. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

