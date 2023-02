Große Anteilnahme nach Tod von Straubinger AfD-Politikerin Miazga

Die Anteilnahme am Tod der erst 39 Jahre alten AfD-Politikerin Corinna Miazga ist groß. Bis Montagnachmittag drückten 939 Menschen in Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag über den verlorenen Kampf der Straubinger Bundestagsabgeordneten gegen den Brustkrebs ihr Beileid aus. Miazga hatte im Herbst 2020 ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht, am Samstag starb sie daran.

