Tourismusverantwortliche in den Salzburger Skigebieten frohlocken insgesamt über eine hervorragende Buchungslage in den zu Ende gegangenen Weihnachtsferien und die Schneesituationen mit weißen Hängen auch abseits der Pisten. Allerdings trübt ein Umstand speziell die Bilanz der Liftbetreiber: Wegen der Dauer-Großbaustelle auf der Tauernautobahn (A10) südlich der Landeshauptstadt Salzburg bis in den Pongau kommen weniger Tagesskigäste.