Gehörte das Rauschgift-Labor in Regensburg international organisierten Kriminellen? Recherchen zu dem Fund bringen auch Spuren nach Bruck in der Oberpfalz (Landkreis Schwandorf) ans Licht – im Fokus stehen Vater und Sohn, die die Werkstatt betrieben. Zeugen erzählen, wie der Zugriff in Deutschlands „bislang größtem Drogen-Labor für Captagon“ ablief.