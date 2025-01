Größerer Polizeieinsatz wegen Mann mit Waffe

Ein älterer Mann wird mit einer Waffe vor einem Wohnhaus gesehen. Die Polizei rückt mit einem großen Aufgebot aus.

Ein Mann hat in der Oberpfalz einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Der 74-Jährige habe sich mit einer Waffe vor einem Wohnhaus in Hemau (Landkreis Regensburg) aufgehalten, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Mann, der in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen sein soll, den Angaben zufolge bereits wieder im Haus.

Nach telefonischem Kontakt verließ der Senior laut Polizei freiwillig das Gebäude und wurde in polizeiliche Obhut genommen. Der Mann besaß demnach legal mehrere Waffen, die von der Polizei sichergestellt wurden.

Um welche Waffen es sich handelte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Auch, ob der Mann weiterhin legal Waffen besitzen dürfe, werde noch geprüft. Eine Gefahr für Dritte habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Der 74-Jährige wurde vorläufig festgenommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt, hieß es.

