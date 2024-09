Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden. − Foto: Simon Sachseder/dpa

Zahlreiche Polizisten sind am Donnerstagmorgen in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Die Polizei hat eine verdächtige Person niedergeschossen. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden.





Alle Entwicklungen hier im Liveticker: