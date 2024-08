Größerer Polizeieinsatz in Grainau nach mutmaßlichem Überfall vor Postfiliale

Ein Mann ruft die Polizei, weil er vor einer Postfiliale im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem Messer überfallen worden sein soll. Die Ermittler reagieren sofort.









Nach einem mutmaßlichen Überfall auf einen Mann an einer Postfiliale im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sucht die Polizei mit einem größeren Aufgebot nach einem Verdächtigen. Ein 46-Jähriger habe den Notruf gewählt und gesagt, dass er in Grainau von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden sei, teilte die Polizei mit. Der Täter soll demnach eine vierstellige Summe in bar erbeutet haben und weggeradelt sein.



Die Polizei suchte laut einer Sprecherin am späteren Vormittag mit einem größeren Aufgebot anhand einer Beschreibung nach dem Verdächtigen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

− dpa