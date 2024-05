Grippaler Infekt: Howard Carpendale sagt zwei Konzerte ab

Mitten in seiner Tour muss der Schlagerstar krankheitsbedingt zwei Konzerte absagen. Doch bald soll es für Howard Carpendale „mit voller Kraft“ weitergehen.

Der Sänger Howard Carpendale hat seine bevorstehenden Konzerte in Wien und Nürnberg abgesagt. Grund sei ein grippaler Infekt „gepaart mit einer allergischen Reaktion“, hieß es am Sonntag auf dem Instagram-Konto des 78-Jährigen. „Wir arbeiten mit Hochdruck an Ersatzterminen und werden diese umgehend bekanntgeben, sobald sie feststehen.“ Ursprünglich sollte Carpendale den Angaben zufolge im Rahmen seiner Tour „Let's Do It Again“ an diesem Sonntag (19. Mai) in Wien und am Dienstag (21. Mai) in Nürnberg auftreten.

Er wisse, was die Entscheidung für seine Fans bedeute, die sich bereits auf die beiden Konzerte gefreut hätten, hieß es weiter. „Aber es wäre unvernünftig gewesen, wenn ich jetzt durchziehen würde. Umso mehr freue ich mich auf die weiteren Termine, die wir dann mit voller Kraft spielen werden.“

Die Tickets bleiben weiter gültig, können aber auch an den Verkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.

