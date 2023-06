Grillen trotz Trockenheit: Löscharbeiten bei Waldbrand

Waldbrände - Feuerwehrleute löschen einen großflächigen Waldbrand. - Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Zum Löschen eines größeren Waldbrandes in München haben Feuerwehrleute mit Kettensägen eine Schneise freischneiden und eine fast 1000 Meter lange Schlauchleitung legen müssen. In der Zwischenzeit pendelte ein Löschfahrzeug mit großem Tank zum Brandort, um Löschwasser bereitzustellen, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte. Am späten Dienstagnachmittag hatten Spaziergänger Rauch über einem Waldstück im Stadtteil Fasanerie gesehen.

«Für die Einsatzkräfte begann nun eine längere Suche nach dem eigentlichen Brandherd», schilderte ein Feuerwehrsprecher. Erst nach rund einer halben Stunde konnten sich die Helfer der Brandstelle nähern. Diese befand sich in einem weglosen Waldstück, das weit und breit keine Löschwasserversorgung bot - der nächste Hydrant war rund einen Kilometer entfernt.

«Das waren zwischen 1000 und vielleicht sogar 2000 Quadratmeter, die da in Brand standen», bilanzierte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Im Anschluss hätten die Ermittler unter anderem eine Propangasflasche gefunden, «so dass man davon ausgeht, dass da gegrillt worden ist». Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

