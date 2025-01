Greuther Fürth will „an den Strippen ziehen“

Der Auftakt der SpVgg Greuther Fürth im neuen Jahr misslingt. Der erste Auftritt im eigenen Stadion 2025 gegen einen Aufstiegskandidaten hingegen soll erfolgreich sein.

Nach dem Last-Minute-Rückschlag bei Preußen Münster will die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga an ihre starken Heimauftritte vor der Winterpause anknüpfen. Die Mannschaft von Trainer Jan Siewert empfängt am Freitag (18.30 Uhr) in ihrer ersten Partie vor eigenem Publikum im neuen Jahr vor mehr als 13.000 Zuschauern Aufstiegskandidat 1. FC Kaiserslautern. Die Franken gewannen ihre letzten beiden Heimspiele im Dezember gegen Hertha BSC (2:1) und Hannover 96 (1:0).

„Wir wollen diejenigen sein, die an den Strippen ziehen“, forderte Siewert einen aktiven und intensiven Auftritt seiner Mannschaft, die vor einer Woche erst spät und nach langer Unterzahl in Münster mit 1:2 verlor. Danach sei die Enttäuschung groß gewesen, räumte der Fürther Coach ein. Gegen Lautern müsse seine Mannschaft nun mit eigener Wucht dagegenhalten.

