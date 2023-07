Greuther Fürth verpflichtet Mittelfeldspieler Consbruch

Fußball - Fußballspieler zweier gegnerischer Mannschaften kämpfen um den Ball. - Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild

Die SpVgg Greuther Fürth hat Mittelfeldspieler Jomaine Consbruch unter Vertrag genommen. Der 21-Jährige kommt von Arminia Bielefeld und unterschreibt beim Kleeblatt einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2026, wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Samstag mitteilte. Fürths Trainer Alex Zorniger bezeichnete den Neuzugang als spielintelligenten Profi mit gutem Gespür. «Er bringt Anspielbarkeit und Verantwortung für den Ball in unser Spiel und hat sich im letzten Jahr auch im Spiel gegen den Ball verbessert», äußerte Zorniger in einer Vereinsmitteilung.

Consbruch absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 21 Einsätze für den Zweitliga-Absteiger. Dabei erzielte der gebürtige Bielefelder drei Treffer. «Im Kleeblatt sehe ich für mich den idealen Ort, um mich weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen haben sehr um mich gekämpft. Das hat in mir sofort die Überzeugung, große Motivation und Vorfreude geweckt, meine neue Aufgabe hier bei der Spielvereinigung zu suchen.»

