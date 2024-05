Greuther Fürth verpflichtet Juniorennationalspieler Münz

Fürth setzt weiter auf junge Spieler. Die Franken holen bereits den dritten U-Nationalspieler für die kommende Saison in den Kader.

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen weiteren Nachwuchs-Nationalspieler unter Vertrag genommen. Von Bayer Leverkusen kommt Abwehrspieler Reno Münz zum Fußball-Zweitligisten, wie die Fürther am Freitag mitteilten. Vor dem 18-Jährigen hatten die Franken bereits Torwart Nahuel Noll aus Hoffenheim ausgeliehen und Verteidiger Matti Wagner aus Köln fest verpflichtet. Münz unterschrieb bei der Spielvereinigung seinen ersten Profivertrag, laut Vereinsangaben ist dieser „langfristig“ datiert.

Der Innenverteidiger spielte zuletzt vor allem in der U19-Bundesliga, durfte aber auch regelmäßig bei den Profis und neuen deutschen Meistern mittrainieren. Zweimal stand er im Spieltagskader von Xabi Alonso. 2023 debütierte er zudem in der U19-Nationalmannschaft. „Dass sich mit Reno der dritte Juniorennationalspieler frühzeitig für einen Wechsel zu uns entscheidet, belegt dieses große Vertrauen in unsere Arbeit mit jungen Spielern“, sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

© dpa-infocom, dpa:240503-99-901033/2