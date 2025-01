Greuther Fürth verpflichtet Innenverteidiger

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen neuen Spieler. Innenverteidiger Joshua Quarshie bringt reichlich Erfahrung aus DFB-Teams mit.

Die SpVgg Greuther Fürth hat Innenverteidiger Joshua Quarshie bis zum Saisonende ausgeliehen. Der 20-Jährige steht bei der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim unter Vertrag und war zuletzt ein Jahr an den Fürther Zweitliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

„Joshua hat sich sehr über unser Interesse gefreut und er hat uns direkt signalisiert, dass er Lust hat, hier in Fürth mit anzupacken. Er bringt mit seiner Athletik und Robustheit schon viel von dem mit, was wir uns von einem Innenverteidiger wünschen, um unsere Defensive zu stabilisieren“, sagte Sportdirektor Stephan Fürstner laut Mitteilung des Fußball-Zweitligisten. „Und natürlich freuen wir uns, dass wir mit ihm wieder einen deutschen U-Nationalspieler für uns gewinnen konnten.“

Viel Erfahrung in DFB-Teams

Der aktuelle deutsche U20-Nationalspieler durchlief seit der U18 alle Juniorennationalmannschaften und führte die deutsche U20 zuletzt als Kapitän aufs Feld. „Mit Joshua gewinnen wir nochmal einen Spieler mit viel Dynamik und Tempo für unseren Abwehrverbund. Es ist immer wichtig, unterschiedliche Spielertypen in den Reihen zu haben und ich bin davon überzeugt, dass Joshua das Team sehr gut ergänzen wird“, sagte Trainer Jan Siewert.

Letzter Dreier datiert aus dem Dezember

Der 1,96 Meter große Innenverteidiger bereitet sich mit seinen Kollegen auf das Auswärtsspiel in Paderborn vor. Beim Aufstiegskandidaten hoffen die Franken, die im Abstiegskampf nur noch drei Punkte vor dem Relegationsrang platziert sind, auf Zählbares. „Ich habe mich sehr gefreut, als die Verantwortlichen hier in Fürth auf mich zugekommen sind. Für mich war auch schnell klar, dass ich diesen Schritt gehen und mir hier mit vollem Einsatz meine Spielzeiten verdienen möchte“, sagte der neue Verteidiger.

Der letzte Dreier datiert von Mitte Dezember, als die Fürther mit zwei Siegen am Stück ein kleines Hoch erlebten. Am Sonntag steht in Paderborn das nächste Spiel an.

