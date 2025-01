Greuther Fürth verleiht Talent Wagner nach Essen

Matti Wagner braucht Spielminuten. Davon bekommt der 19-Jährige in der 2. Liga zu wenig. Darum verleiht ihn die SpVgg Greuther Fürth nach Essen. Wagner will im Sommer dann in Franken neu angreifen.

Die SpVgg Greuther Fürth verleiht Außenverteidiger Matti Wagner an Rot-Weiss Essen. Der 19-Jährige soll in der 3. Fußball-Liga mehr Spielpraxis sammeln, wie der Zweitligist den Wechsel begründete. Wagner kam im Sommer aus der Jugend des 1. FC Köln nach Fürth. Im vergangenen September feierte er sein Profi-Debüt im Trikot der Mittelfranken.

„Uns war es wichtig, gemeinsam mit Matti eine Lösung für seine weitere Entwicklung zu finden. Matti kam aus der U19 zu uns, da ging es erst mal darum, das Level im Profi-Bereich zu adaptieren“, äußerte Sportdirektor Stephan Fürstner in der Fürther Mitteilung. Es sei wichtig für einen jungen Spieler wie Wagner, „jetzt Spielminuten zu sammeln, um sich weiterentwickeln zu können“.

Wagner erklärte, sich in der 3. Liga beweisen zu wollen, „um dann im Sommer mit Spielpraxis wieder nach Fürth zurückzukommen“.

