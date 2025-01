Greuther Fürth verleiht Stürmer Popp nach Unterhaching

Leander Popp - Leander Popp (m) soll in Unterhaching Spielpraxis sammeln. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Vor einem Jahr kam Leander Popp zur SpVgg Greuther Fürth. Durchsetzen konnte sich der junge Stürmer seitdem nicht. Nun wird er verliehen.

Die SpVgg Greuther Fürth verleiht Stürmer Leander Popp bis zum Saisonende an die SpVgg Unterhaching in der 3. Fußball-Liga. Dies teilte der fränkische Zweitligist mit. Der 19 Jahre alte Popp war vor einem Jahr aus der Jugend von Hertha BSC nach Fürth gewechselt. Er gab im Januar 2024 sein Profi-Debüt. Seitdem kam der Stürmer auf neun Einwechslungen in der 2. Bundesliga.

„Für unsere jungen Spieler ist es wichtig, dass sie Spielrhythmus bekommen. Wir haben offen mit Leander gesprochen und gemeinsam einen Weg gesucht, von dem sowohl wir als auch Leander überzeugt sind, dass es ihm hilft, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Vor allem für einen Stürmer ist es wichtig, Spielminuten und damit auch Erfahrungen zu sammeln und diese Chance sehen wir für ihn mit dieser Leihe“, erklärte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner.

