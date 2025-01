Greuther Fürth reagiert auf Torhüter-Verletzung

Torhüter Lennart Grill wechselt zur SpVgg Greuther Fürth. Bei den Franken ist der bisherige Braunschweiger erstmal als Nummer 2 eingeplant. Der etatmäßige Vertreter ist verletzt.

Die SpVgg Greuther Fürth hat auf die Verletzung von Torhüter Nils Körber reagiert und Lennart Grill bis zum Saisonende ausgeliehen. Grill steht beim 1. FC Union Berlin unter Vertrag und war bislang in dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga an Eintracht Braunschweig ausgeliehen. Grill ist vorerst als Nummer 2 hinter Nahuel Noll eingeplant.

Grill bringt Bundesliga-Erfahrung mit

„Mit Nils fällt unser etatmäßiger Ersatztorhüter mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel länger aus, deshalb mussten wir auf dieser Position hinter Nahuel Noll noch einmal reagieren“, sagte Sportdirektor Stephan Fürstner. Man habe „eine sehr gute Lösung gefunden. Lennart bringt schon einiges an Erfahrung mit und hat sich klar für diese Rolle bei uns committed.“

In der Bundesliga kommt der 25-Jährige auf zehn Einsätze für Bayer Leverkusen und Union Berlin. Bei Braunschweig war der Torhüter bis zum 9. Spieltag die Nummer eins, kam nach einer Rot-Sperre aber auf keine weiteren Einsätze mehr. Das erste Training stand für Grill am Mittwoch an.

Aufstiegskandidat als nächster Gegner

„Es ging jetzt alles sehr schnell, aber die Gespräche mit den Verantwortlichen hier waren sehr offen und haben mir das Gefühl gegeben, dass ich das machen möchte“, sagte Grill kurz vor seiner ersten Einheit unter Trainer Jan Siewert. „Ich denke, dass mir die Luftveränderung guttut und ich mich auch in dieser Rolle im Torhüterteam hier beim Kleeblatt weiterentwickeln kann.“

Noll war zuletzt von Körber vertreten worden. Dieser hatte sich beim 1:2 gegen Preußen Münster verletzt und war zur Pause ausgewechselt worden. Für den Tabellen-14. Greuther Fürth geht es am Freitag mit einem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Kaiserslautern weiter.

© dpa-infocom, dpa:250122-930-352189/1