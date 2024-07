Greuther Fürth mit gutem Test gegen SC Freiburg

Fußball-Bundesligist SC Freiburg kommt in einem Testspiel gegen Greuther Fürth nicht über ein Unentschieden hinaus.

Die SpVgg Greuther Fürth hat eine Woche vor dem Start der 2. Fußball-Bundesliga bei einem Marathontest gegen den SC Freiburg über 120 Spielminuten ein 2:2 erzielt. Das Führungstor für den Bundesligisten erzielte am Freitag im österreichischen Schruns Junior Adamu (41. Minute). Zum Ausgleich für die Fürther traf Dennis Srbeny (45.+1) kurz vor der Pause.

In den zweiten 45 Minuten fielen trotz einiger Großchancen der Freiburger keine weiteren Tore. In der schon vor dem Spiel vereinbarten 30-minütigen Verlängerung, die angehängt wurde, damit beide Mannschaften ihren kompletten Kader einsetzen konnten, brachte Kerim Calhanoglu in der 101. Minute Fürth per Foulelfmeter sogar in Führung. Für den Sportclub glich Neuzugang Eren Dinkci (108.) zum Endstand aus.

„Die Temperaturen waren schon ordentlich heute, und dafür haben es die Jungs, auch die, die reingekommen sind, lange Zeit sehr gut gemacht“, sagte Fürths Trainer Alex Zorniger.

© dpa-infocom, dpa:240726-930-185580/1