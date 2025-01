Greuther Fürth holt drei neue Spieler

Die SpVgg Greuther Fürth hat gleich dreimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Alle kommen auf Leihbasis nach Franken.

Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga rüstet die SpVgg Greuther Fürth mächtig auf. Nachdem die Franken zunächst Innenverteidiger Joshua Quarshie bis zum Saisonende ausgeliehen hatten, gaben sie auch die Leih-Zugänge Noah Loosli und Jannik Mause bekannt.

Der 20-Jährige Quarshie steht bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim unter Vertrag und war zuletzt ein Jahr an den Fürther Zweitliga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Loosli kommt leihweise von Bundesligist VfL Bochum nach Fürth. Der 1,86 Meter große Schweizer wechselte 2023 mit mehr als 100 Super-League-Spielen in den Ruhrpott. In dieser Saison kam der Innenverteidiger beim VfL nicht zum Zug.

Letzter Dreier datiert aus dem Dezember

Mit Mause konnte die Spielvereinigung außerdem den Top-Torjäger der vergangenen Drittliga-Saison nach Fürth holen. Der 26-jährige Angreifer kommt, ebenfalls auf Leihbasis, vom 1. FC Kaiserslautern zum Kleeblatt. Mause kam mit der Empfehlung von 18 Toren in der 3. Liga aus Ingolstadt auf den Betzenberg und wird jetzt nach zwölf Zweitliga-Einsätzen für Lautern für Fürth stürmen.

Die Franken befinden sich im Abstiegskampf, stehen nur noch drei Punkte vor dem Relegationsrang. Der letzte Dreier datiert von Mitte Dezember, als die Fürther mit zwei Siegen am Stück ein kleines Hoch erlebten. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) steht in Paderborn das nächste Spiel an.

© dpa-infocom, dpa:250128-930-357793/2