Greuther Fürth gewinnt XXL-Test gegen TSV 1860

Fürths Trainer Jan Siewert - Jan Siewert sah sein Team vor allem in der Schlussphase stark. - Foto: Daniel Löb/dpa

Eine Woche vor dem Jahresstart in Liga zwei und drei treffen Fürth und der TSV 1860 in einem Test aufeinander. Die Franken starten durchwachsen, drehen aber am Ende auf.

Fußball-Zweitligist Greuther Fürth hat ein Testspiel gegen Drittligaclub TSV 1860 München nach einem Rückstand gedreht und damit Selbstvertrauen für den Jahresauftakt getankt. Das Team von Trainer Jan Siewert siegte auf dem Kunstrasen in Fürth nach viermal 30 Minuten mit 3:2 (1:1).

Noel Futkeu (13. Minute) hatte die Franken in Führung gebracht, ehe Tim Kloss (31.) und Julian Guttau (75.) die Partie aus Sicht der Löwen drehten. Erst in den letzten 30 Minuten legte Fürth bei sonnigem Himmel zu. Nach einer Ecke konterten die Gastgeber ihren Gegner aus und erzielten dank Leander Popp (96.) den 2:2-Ausgleich. Der 19 Jahre alte Popp war es auch, der in der 116. Minute zum Endstand einschoss.

Fürth startet am kommenden Samstag (13.00 Uhr) bei Aufsteiger Preußen Münster in die Zweitliga-Rückrunde. Der ehemalige Bundesligist steht derzeit nur auf Tabellenrang 16. Der TSV 1860 (14. der 3. Liga) gastiert nächsten Samstag (14.00 Uhr) bei Aufstiegsanwärter 1. FC Saarbrücken.

