Greuther Fürth freut sich auf „Highlight-Spiel“

Die SpVgg Greuther Fürth will ihren jüngsten Aufschwung unter Neu-Trainer Jan Siewert fortsetzen. Nach Siegen gegen Hertha BSC und Hannover 96 laufen die Franken am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV auf. „Ich glaube, uns erwartet nochmal ein Highlight-Spiel“, sagte Siewert, „eine gute Mannschaft mit viel Offensivwucht“.

„Auch gegen Hamburg eine Chance“

Vor den abschließenden drei Spielen des Jahres hatte Siewert drei Siege als Ziel ausgegeben. Nach dem 2:1 gegen Hertha und dem 1:0 gegen Hannover ist dieses ambitionierte Vorhaben weiter möglich. „Wir haben gegen jeden eine Chance. Wir haben auch eine Chance, gegen Hamburg sehr gut auszusehen“, sagte Siewert. In der 2. Liga gebe es sehr viel enge Partien.

Vor allem die Offensivwucht des HSV wird den Franken viel abverlangen. „Da müssen wir schon schauen, dass wir das gut weg verteidigen“, sagte Siewert, der etwas mehr als einen Monat im Amt ist. „Ich glaube, es ist daher ganz wichtig zu schauen, wer ist bei 100 Prozent seiner Kraft und wer kann an diesem letzten Tag nochmal alles raushauen, was in ihm steckt.“

Wieder mit der Nummer 3 im Tor

Außer Mittelfeldakteur Jomaine Consbruch und Abwehrspieler Kerim Calhanoglu fällt auch Torhüter Nahuel Noll verletzt aus. Zwar besteht bei der zuletzt kranken Nummer 2 Nils Körber noch die Chance auf einen Einsatz. Aber wahrscheinlicher ist, dass der dritte Torhüter Moritz Schulze wie gegen Hannover nach seiner Premiere als Profi zwischen den Fürther Pfosten zum nächsten Einsatz kommt. „Mo hat unser volles Vertrauen. Wenn man zu null gespielt hat, hat man sich das absolut erarbeitet“, sagte Siewert.

Nur einmal konnte Fürth beim HSV gewinnen. Als Siewert darauf angesprochen wurde, dass die Franken im selben Jahr, also 1929, auch deutscher Meister wurde, musste er lachen. „Okay, wir sind ein Stück weit davon, deutscher Meister zu sein“, sagte der Coach.

