Green laut Zorniger von Halle-Fans rassistisch beleidigt

Julian Green von der SpVgg Greuther Fürth soll von Fans des Fußball-Drittligisten Hallescher FC während des DFB-Pokalspiels am Samstagabend rassistisch beleidigt worden sein. «Mein Spieler wurde mehrmals von den Zuschauern als Affe tituliert. Das ist nicht nur ein, zwei oder dreimal geschehen», sagte Fürth-Trainer Alexander Zorniger während der Pressekonferenz nach dem 1:0 seiner Mannschaft. «Das Stadion ist zu 95 Prozent ausgelastet. Es waren genug Leute da, die hätten eingreifen können. So etwas gehört sich einfach nicht, egal ob es in Fürth, Nürnberg oder Rostock passiert», sagte der Trainer.

HFC-Pressesprecherin Lisa Schöppe entschuldigte sich nach den Ausführungen des Fürther Trainers umgehend im Namen des Vereins für das Fehlverhalten einiger Zuschauer. Der 28 Jahre alte Green spielt seit 2017 für die Fürther.

